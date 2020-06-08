Правоохранители отследили маршрут красноярских грабителей и поймали их

Правоохранители сумели проследить маршрут грабителей, которые напали на инкассаторов в Красноярске. Информация об этом была предоставлена сотрудниками регионального ГУ МВД.
Напомним, ранее была обнаружена машина грабителей – черный ВАЗ-2106. Его маршрут был отслежен. Это помогло задержать подозреваемых в совершении нападения на инкассаторов.
В итоге были задержаны трое мужчин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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