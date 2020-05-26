Правительство решило создать резерв масок и лекарств

Правительство России намерено создать запас медицинских масок, антисептиков, медизделий и лекарств. Он позволит избежать дефицита и роста цен во время эпидемий и скачков спроса.
Деньги на запас предложено выделить из резервного фонда кабинета министров. Эксперты считают, что только на маски понадобится более 5 млрд рублей.
Сейчас в резерве находятся основные виды продовольствия длительного хранения, стратегически важные виды промышленного сырья и материалов, а также топливо, медицинские товары, техника плюс средства жизнеобеспечения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, говорится на портале Росрезерва. Объем запасов и местонахождение — государственная тайна.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Скрытый резерв: кабмин намерен создать промышленный запас лекарств и масок
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