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Пожилой костромич умер, так и не дождавшись электричества в доме

Российская газета поделилась печальной историей пожилой пары, проживающей в деревне Марково Островского района. Пенсионеры 6 лет прожили без электричества.

Сообщается, что семья Путинцевых много лет проработала в колхозе. Однажды случилось несчастье – их дом сгорел в результате пожара. Однако колхоз помог построить паре новое жилье. Когда предприятие закрыли, местные жители остались без работы.

В результате в 2012 году за неуплату пенсионерам отключили электричество. Отмечается, что семья выплатила долг год спустя. Тем не менее, свет в их дом так и не вернули. На протяжении нескольких лет старики жили без элементарных благ цивилизации — холодильника, телефона и телевизора. Хозяин дома скончался, не дождавшись помощи.

Глава администрации Адищевского сельского поселения Татьяна Орлова отметила, что за два года ее работы обращений от этой семьи не поступало. Она пообещала разобраться в ситуации.

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