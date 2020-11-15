Пожилого депутата арестовали по делу о развращении школьницы

В Байкаловском сельском поселении Свердловской области на два месяца арестовали 69-летнего депутата местной думы Владимира Барыкина, пишет Readovka.

Сообщается, что председателя комиссии по социальным вопросам и благоустройству обвиняют в развращении школьницы. Инцидент произошел в марте прошлого года.

По предварительным данным, злоумышленник привел 15-летнюю школьницу на территорию своего предприятия. Там, он, по неподтвержденной информации,и он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Согласно имеющимся данным, Барыкину вменяют статью 132 УК РФ («Насильственный действия сексуального характера»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.