Пожар в Краснодаре тушили примерно шесть часов

В ночь с 12 на 13 сентября в Краснодаре произошел масштабный пожар в многоквартирном доме. Пламя пытались потушить около шести часов, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло около 2:15 в доме на улице Российская. Через шесть минут, когда и прибыли спасатели, огонь охватил уже 800 кв. м. Из многоквартирного дома эвакуировали 300 человек.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем на седьмом этаже. После этого огонь стал распространяться вверх, на мансардный этаж, который был построен из дерева.

Только в 7:43 пожарным удалось ликвидировать пламя на площади 4 400 кв.м.

В социальных сетях начали появляться множество роликов с места происшествия. Люди за кадром уверяли, что пожарные приехали спустя 30-40 минут, когда уже весь последний этаж огромного дома охватило огнем. Кроме того, многие жильцы возмущались, что на такой масштабный пожар приехал только один расчет.