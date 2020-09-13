Появилось видео с пирующими заключенными в Кузбассе

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен банкет в одной из исправительных колоний Кузбасса, пишет «КП».

Авторы ролика уверяют, что камера снимала заключенных, которые устроили пиршество в честь освобождения одного из них прямо в колонии № 37 ГУФСИН, которая находится в Яйском районе. При этом на праздничный обед были якобы приглашены осужденные, которые, как утверждается, сотрудничают с администрацией.

По данному факту следственными органами СК по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

Заинтересовалась празднованием освобождения осужденного и областная прокуратура. Ее сотрудники также начали проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства.