Появилось видео предполагаемого убийцы девочки в Саратове

Телеканал «Звезда» поделился видео с участием предполагаемого убийцы 9-летней девочки Лизы Киселевой в Саратове. Инцидент произошел 9 октября.

На видео мужчина подходит к автобусной остановке с несколькими пакетами. Один из них он бросает в ближайший мусорный бак. По одной из версий, злоумышленник заметал следы преступления.

Напомним, что ребенок пропал по дороге в школу. На поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов. Тело девочки нашли в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».