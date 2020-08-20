Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли

Блогер, летевший одним рейсом с Алексеем Навальным, поделился кадрами видео из салона самолета. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что Навальный кричал от боли. Также опубликована фотография, на которой он пьет чай в томском аэропорту.

Ранее стало известно, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за приступа у оппозиционера. По словам пресс-секретаря Кира Ярмыша, у блогера, вероятно, токсическое отравление.

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Навальный попал в реанимацию омской больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.