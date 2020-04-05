Появилось полное видео задержания москвича с собакой на Патриарших

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео задержания мужчины, который выгуливал собаку в сквере Патриарших прудов в Москве. Парк закрыт для посещения в связи с эпидемией коронавируса.

Сообщается, что полицейские сообщили об этом москвичу. Однако, судя по видео, его реакция была не совсем адекватной. Он начал желать смерти стражам порядка и их родственникам и выразил недовольство тем, что не может отвести пса домой.

«Вы просто не можете мне взять и дать отвести собаку. Я вам желаю только одного плохого», – заявил мужчина.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. При этом собаку забрала его жена.

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