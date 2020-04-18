Появились кадры задержания замглавы Хакасии при получении взятки

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры задержания заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.

Сообщается, что высокопоставленный чиновник попался при получении взятки. По данным телеканала, деньги ему передал представитель одной из строительных организаций региона. Общая сумма контракта оценивается в 500 миллионов рублей. При этом чиновник потребовал откат в 2,5 процента от общей суммы, то есть около 12 миллионов, пишут местные СМИ.

В одном из дворов Абакана в белую иномарку чиновника «Toyota Camry» подсел предприниматель с крупной суммой. После того, как он покинул машину, ее окружили силовики.

Против Новикова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».