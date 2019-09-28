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Появились кадры задержания Бочкаревой с наркотиками

Телеканал РЕН ТВ поделился видео с места задержания актрисы Натальи Бочкаревой. У звезды сериала «Счастливы вместе» нашли наркотики.

По предварительным данным, актрису остановил патруль ДПС. Они заметили, что артистка странно себя ведет.

На кадрах видно, что Бочкарева рассказывает, где именно у нее спрятаны наркотики. Запрещенное вещество находилось у актрисы в нижнем белье.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин».

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