Появились кадры задержания Бочкаревой с наркотиками

Телеканал РЕН ТВ поделился видео с места задержания актрисы Натальи Бочкаревой. У звезды сериала «Счастливы вместе» нашли наркотики.
По предварительным данным, актрису остановил патруль ДПС. Они заметили, что артистка странно себя ведет.
На кадрах видно, что Бочкарева рассказывает, где именно у нее спрятаны наркотики. Запрещенное вещество находилось у актрисы в нижнем белье.
«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин».