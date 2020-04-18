Появились кадры с места крушения самолета-амфибии с бизнесменом

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Телеканал РЕН ТВ поделился фотографиями с места крушения самолета-амфибии неподалеку от населенного пункта Лесное в Хабаровском крае.

Сообщается, что на борту судна Л-4 находился местный предприниматель Илья Карабут. Стало известно о его гибели. Кроме того, жертвами трагедии стали еще три человека.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии – отказ техники и ошибка пилотирования.