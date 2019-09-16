Появились кадры избиения ребенка-инвалида студенткой в Приморье

В колледже города Арсеньев студентка применила физическую силу против мальчика-инвалида. Инцидент произошел на минувшей неделе, пишет КП.

Кроме того, опубликованы кадры с места драки. Выяснилось, что очевидцы даже не попытались прекратить потасовку. В результате пострадавший был госпитализирован с ссадинами и гематомами.

Известно, что ребенку диагностировали сотрясение мозга, он лежит под капельницей. Причина конфликта неизвестна. Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства происшествия.