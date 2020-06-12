Появилась онлайн-карта, показывающая снятие ограничений по COVID-19 в России

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Онлайн-карта России со снятиями ограничения по COVID-19 появилась на портале стопкоронавирус.рф. она показывает в реальном времени снятие ограничений, введенных ранее с нашествием эпидемии коронавируса.

Просматривая карту, можно найти, какие ограничения и в каком регионе снимаются. Согласно данным онлайн-карты, во многих регионах страны на данный момент лишь первый этап снятия ограничений, который подразумевает занятия спортом на улице, работу маленьких магазинов непродовольственной торговли.

В некоторых субъектах федерации действует второй этап. В таких регионах могут работать магазины с площадью до 800 квадратных метров, работают образовательные организации.