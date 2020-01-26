Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина

В воскресенье, 26 января, сайт телеканала РЕН ТВ сообщил о смерти протоиерея Всеволода Чаплина. По данным СМИ, информацию о кончине священника подтвердил его помощник Евгений Жулев.
Сообщается, что Чаплин скончался около храма святого Феодора Студита у Никитских ворот после завершения литургии.
Информацию о смерти Чаплина, по данным журналистов, подтвердил и протоиерей Александр Пелин.
— Умер, отслужив Божественную Литургию, после Св. Причастие Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался, — написал Пелин.