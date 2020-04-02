Повар и менеджер ресторана в Москве подрались из-за карантина

Алексей Агеев
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Два иностранца устроили драку из-за карантина по COVID-19 в Москве. Инцидент произошел первого апреля.

Гражданин Перу, который работает поваром в столичном ресторане, пытался зайти в здание заведения. Но менеджер не пропустил его и объяснил, что введен режим карантина. Однако такой подход к делу повара не устроил, после чего разгорелся конфликт, перешедший в драку. Во время разборки менеджер распылил газовый баллончик в лицо оппоненту.

По окончании конфликта оба участника заявили друг на друга за нанесение побоев. По факту случившегося ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

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