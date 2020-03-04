Потерявший трех дочерей в «Зимней вишне» рассказал об ошибке пожарных

Потерпевший по делу «Зимней вишни» Александр Ананьев, который потерял в том пожаре трех дочерей, рассказал на суде об ошибке пожарных. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели во главе с Сергеем Гениным следовали указаниям человека в черной одежде, на которой не было опознавательных знаков охранника. В частности, пожарные последовали за ним. Он утверждал, что якобы знает, где находится очаг возгорания.

При этом Ананьев не видел, чтобы незнакомец показывал пожарным какие-либо документы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание унесло жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.

Фото — РЕН ТВ