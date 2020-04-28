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После видео с избиением полицейскими человека возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции жителя Змеиногорска, где введен карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления СК России.

Ранее сообщалось, что несколько полицейских во время задержания нарушителя карантина жестоко избили его и повалили на асфальт.

Инцидент произошел вечером 24 апреля возле магазина.

«Сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю», – говорится в сообщении.

В пресс-центре главного управления МВД по региону также организована проверка данной информации.

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