После видео с избиением полицейскими человека возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции жителя Змеиногорска, где введен карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления СК России.
Ранее сообщалось, что несколько полицейских во время задержания нарушителя карантина жестоко избили его и повалили на асфальт.
Инцидент произошел вечером 24 апреля возле магазина.
«Сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю», – говорится в сообщении.
В пресс-центре главного управления МВД по региону также организована проверка данной информации.
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