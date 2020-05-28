После ночи любви электрик обнаружил в прямой кишке баллончик

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Газете «Московский Комсомолец» стало известно об инциденте, который произошел на востоке Москвы в среду, 27 мая.

Сообщается, что электрик приехал в столицу из Белоруссии на заработки. Он и его приятель познакомились с двумя девушками. Они отправились к ним домой, где компания распивала алкоголь. В какой-то момент электрик уснул, а проснулся рано утром на улице, рядом на земле спал его друг. Мужчины ничего не помнили.

В какой-то момент электрик почувствовал боль в заднем проходе. Пациента госпитализировали в одну из столичных больниц, где на операционном столе врачи извлекли из его прямой кишки баллончик от дезодоранта длиной около 15 сантиметров. Мужчина пребывает в недоумении, как такое могло произойти.