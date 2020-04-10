Попова: Сроки окончания эпидемии COVID-19 спрогнозировать нельзя

Алексей Агеев
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сроки окончания эпидемии COVID-19 спрогнозировать не получится. Такое заявление специалист сделала во время заседания межправительственного совета ЕАЭС.

Попова заметила, что пока неизвестно, как будет себя вести вирус, который изучается учеными лишь пару месяцев, сообщает РЕН ТВ.

– Мы живем в новой реальности. Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире, – отметила Анна Попова.

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