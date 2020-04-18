Попавшийся на взятке чиновник в Хакасии строил роскошный особняк

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места строительства роскошного особняка исполняющим обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергеем Новиком.

Накануне чиновник был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, при реализации национального проекта Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 миллионов рублей за свое покровительство. Его задержали в момент получения части взятки – двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В правительстве Хакасии подтвердили информацию о задержании Новикова и заявили, что «такие действия со стороны чиновников недопустимы».