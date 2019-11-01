Пользователей Android атакует непобедимый зомби-вирус

Пользователи смартфонов, работающих на системе Android, пострадали от нового вируса, названного Xhelper. Об этом со ссылкой на компанию Symantec сообщает РИА Новости.



Вирус попадает на смартфон вместе с другими программами, но при их удалении продолжает работу. Он загружает с сервера и другие опасные программы. Пользователи заражённых гаджетов жалуются, что на экране постоянно появляется реклама, кроме того, постоянно забивается память.



В интернете этот вирус уже назвали зомби-вирусом. Его жертвами стали 45 тысяч устройств. В основном пострадали владельцы гаджетов в России, США и Индии.

