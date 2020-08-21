Полуголая Наталья Рудова порассуждала про секс и душу

Актриса Наталья Рудова выложила в Сеть откровенный снимок и высказалась про секс и душу. Публикация от артистки появилась на ее странице в Инстаграме.

На фотографии Рудова позировала около стены в откровенном купальнике. Который подчеркнул формы актрисы. В своих рассуждениях девушка отметила, что порой сложно бывает открыто поговорить с кем-то, а вот физически открыться гораздо легче.

«Легко снять всю одежду и заняться сексом. Люди делают это все время. Но открывать кому-то свою душу, впускать их в свои мысли, надежды, страхи, мечты, будущее… это обнаженное», – заявила в подписи Рудова.

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Поклонники по-разному восприняли публикацию Натальи. Многие восхищались отличной фигурой актрисы, но некоторые ударились в философию, сообщает Пятый канал.