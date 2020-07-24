Полуголая Бузова похвалила курорт в Яровом

Популярная российская певица Ольга Бузова приехала на курорт в Яровое. Она сфотографировалась в купальнике на фоне водоема и высказалась о месте, в котором отдыхает, выложив контент на своей странице в Инстаграме.

Бузова напомнила, что существует много историй о том, что отдыхавшие в Яровом не болеют в течение года. Якобы здоровье не подводит ни детей, ни взрослых.

Также Ольга заметила, что воздух курорта в Яровом богат бромом, который поможет успокоить нервную систему, а также действует как антистресс.

Певица заявила, что именно такой курорт ей сейчас нужен. Она добавила также, что мечтает вернуться в это место и выступить со своими композициями.