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Положил в карман и ушел: В Москве завелся змеелов

В Москве правоохранители ищут вора. Мужчина украл из террариума двух змей.

ЧП случилось на территории района Отрадное. Мужчина с женщиной пришли в террариум и стали советоваться с продавцом. Когда последняя отвернулась, посетитель вытащил двух змей из террариума и запихнул их в карман куртки. После этого змеелов и его приятельница покинули магазин.

Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Там же был выложен видеоролик с места событий.

Фото: скриншот из видео

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