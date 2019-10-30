Положил в карман и ушел: В Москве завелся змеелов

В Москве правоохранители ищут вора. Мужчина украл из террариума двух змей.

ЧП случилось на территории района Отрадное. Мужчина с женщиной пришли в террариум и стали советоваться с продавцом. Когда последняя отвернулась, посетитель вытащил двух змей из террариума и запихнул их в карман куртки. После этого змеелов и его приятельница покинули магазин.

Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Там же был выложен видеоролик с места событий.

Фото: скриншот из видео