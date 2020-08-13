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Новости мираОбщество

Полина Гагарина в купальнике напугала поклонников худобой

Иван Федоров

Популярная российская певица Полина Гагарина поразила поклонников худобой. Ее фанаты исполнительницы смогли заметить на фотографиях, которые звезда выложила в Инстаграм.

Снимки были сделаны, по всей видимости, в Турции, куда 33-летняя знаменитость уехала отдыхать после нашествия пандемии. Позировала Полина на морском берегу. На ней был надет раздельный купальник, который подчеркнул худобу артистки, ее выпирающие рёбра.

Под постом испуганные поклонники Гагариной стали писать, что певица стала чересчур худой. Некоторые отметили, что исполнительница стала «скелетом», другие подчеркнули, что она «слишком худая», и у неё «анорексия», сообщает МК.

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