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Полиция разыскивает водителя, который катал на Ferrari голую девушку

На Ибице засняли голую красотку, которую около пристани катал мужчина на красном Ferrari. Обнаженная девушка лежала и позировала на моторном отсеке автомобиля. Момент покатушек сняли на видео очевидцы.

При просмотре ролика можно заметить, что молодой мужчина на Ferrari 458 Spider медленно катится по улице. За его спиной, на моторном отсеке, полулежа и закинув ноги на раму лобового стекла, располагается абсолютно голая девушка. В конце видеоролика спорткар начинает удаляться от очевидцев, а обнаженная красавица меняет позу на авто, показывая людям на улице ягодицы.

За свое правонарушение водитель итальянского спортивного авто может серьезно поплатиться. Ему грозит наказание в виде 6-ти водительских баллов и штрафа в размере 500 евро (36 409 рублей). Полиция уже ищет автомобилиста. Отметим, что поиск водителя не будет очень тяжелым: на Ибице не очень много подобных Ferrari, сообщает За рулем.

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