Полиция раскрыла убийство 26-летней давности в Красноярском крае

В Богучанском районе Красноярского края сотрудники раскрыли убийство, которые было совершено 26 лет назад.

Сообщается, что местная жительница во дворе дома обнаружила останки женщины, которая проживала в поселке. Выяснилось, что она пропала без вести в 1993 году. После этого ее сожитель с детьми уехали.

Мужчину нашли в Вологодской области. Он признался, что во время ссоры избил жену, в результате чего она скончалась. Он решил закопать труп на участке. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.