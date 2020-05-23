Полиция отпустила мужчину, убившего мать пятерых детей

-

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матери пятерых детей. По предварительной версии, ее забил до смерти гражданский супруг, пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что 15 мая в квартире дома на Дальневосточном проспекте в Петербурге 35-летний мужчина в ходе ссоры жестоко избил женщину. Она скончалась в больнице. Уголовное дело возбудили 22 мая. Недельный зазор объясняют нерасторопностью полиции.

По словам брата убитой, спустя шесть дней после случившегося ее муж был на свободе. Когда родные приехали в квартире жертву, соседка рассказала, что женщина «кричала истошным ором с двух до шести утра». Однако она не вызвала полицию, потому что «уже привыкла к подобному». При этом к соседке пришел сын потерпевшей и попросил еды. Выяснилось, что дети провели с умирающей матерью весь день.

Старший ребенок рассказал, что папа бил маму сковородой. Утверждается, что подозреваемого задержали 17 мая, но 20 мая – отпустили. В полиции родным сообщили, что побои – не основание для возбуждения уголовного дела. В итоге, дело возбудили, когда материалы все же дошли до СК.