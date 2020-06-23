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Полиция нашла виновника в автокатастрофе со священником под Липецком

Алексей Агеев
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Сотрудники полиции в Липецком регионе установили, что погибший в автокатастрофе священнослужитель Евгений Косолапов из Ноябрьска разбился по вине другого автомобилиста. Напомним, в результате страшной лобовой аварии погибли шесть человек.

По предварительным данным, священник ехал за рулем своего кроссовера Hyundai Creta. Навстречу его авто вылетел хэтчбек Kia Rio. После этого случилось лобовое столкновение на полной скорости. Катастрофа произошла 21 июня около населенного пункта Паниковец Елецкого района.

В итоге погибли духовник Евгений Косолапов (иерей Храма Архистратига Божия Михаила), родственники его супруги, 29-летний виновник ДТП, а также два пассажира, которым было 30 лет. Выжила лишь одна пассажирка автомобиля Kia, сообщает РЕН ТВ.

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