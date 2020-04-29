Полицейским пришлось стрелять во время задержания торговцев неисправными ИВЛ

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Торговцы неисправными аппаратами ИВЛ задержаны под Москвой. Операция проходила в сложных условиях.

Как сообщает РЕН ТВ, чтобы задержать бандитов, торговавших сломанными аппаратами ИВЛ, стражи порядка выступили в роли покупателей. Злоумышленники попытались продать под видом работающих аппаратов «Фаза-5» сто нефункционирующих устройств. Цена составила около 70 миллионов рублей. при этом на складе у преступников было свыше 250 экземпляров.

24 апреля «покупатели» и продавцы встретились на складе в поселке Новохаритоново в московской области. Была проведена проверочная закупка и установлены все подозреваемые в мошенничестве. Затем начался процесс задержания, во время которого ранее судимый преступник сел во внедорожник Toyota Fortuner и попытался скрыться. Тогда полицейские произвели 7 предупредительных выстрелов в воздух и 8 – по автомобилю. В итоге рецидивист был задержан. Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.