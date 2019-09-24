Полицейский надел наручники на шестилетних детей и был уволен

Страж порядка Деннис Тернер из штата Флорида, США, поплатился за арест двух шестилетних детей во время занятий в начальной школе.

Он сделал это, потому что ему не понравилось поведение школьников. По его словам, одна из девочек капризничала на уроке и пнула учителя. Об этом пишет Лента.

Полицейский надел на детей наручники и посадил их в патрульную машину. Выяснилось, что мужчине не имел на это права без разрешения надзорного органа. Глава департамента уволил полицейского и начал расследование его действий.