Полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков в Забайкалье

Сотрудник полиции напал на учительницу в селе Дульдурга Забайкальского края. Об этом пишет Чита.Ру.

Сообщается, что полицейские зашли в кафе, где проходил праздник у местных учителей. Один из правоохранителей стал лопать воздушные шарики, которыми было украшено помещение. Ему сделала замечание учительница.

Когда женщина захотела выйти на танцпол, полицейский ударил ее по лицу. После этого он схватил ее за волосы потащил к выходу. Женщину удалось отбить учителям. Сотрудник полиции скрылся с места происшествия.

Руководство УМВД по Республике Бурятия привлекло его к дисциплинарной ответственности. Полицейскому грозит увольнение.