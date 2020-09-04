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Новости мираПроисшествия

Полицейский брал взятки салатом и хинкали в Новосибирске

Никита Брыкин

Суд рассмотрит дело бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции в Новосибирске, который брал взятки горячими обедами. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По версии следствия, на протяжении трех лет полицейский получал взятку от трех предпринимателей. Они разрешали ему бесплатно питаться в кафе, учредителями которого являлись двое из них. Мужчина порядка в основном ел хинкали и салат из огурцов.

Он «наел» на сумму в 53 тысячи рублей. Взамен страж порядка не обращал внимание на правонарушения со стороны бизнесменов.

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Обвиняемый свою вину признал. На его имущество, включая автомобиль за 1,5 миллиона рублей, наложен арест.

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