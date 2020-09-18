Полицейские задержали подозреваемого в убийстве детей в Рыбинске

В городе Рыбинске Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве детей. Об этом, со ссылкой на пресс-службе регионального УМВД, сообщает ТАСС.

Напомним, в субботу, 12 сентября, в Рыбинске были убиты две девочки в возрасте 8 и 13 лет. По данным СМИ, сначала детей изнасиловали, а затем зверски зарезали.

В розыск был объявлен сожитель матери погибших девочек Виталий Молчанов. Ранее он был судим за аналогичное преступление. За его поимку назначили награду в полмиллиона рублей.

Подробности задержания мужчины сейчас уточняются. Известно только, что его задержали полицейские, он скрывался в Рыбинске, где и было совершено преступление.

Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета России.