В Краснодаре местные транспортные полицейские спасли 84-летнего пенсионера от падения под поезд. Об этом сообщает СочиИнформБюро.



ЧП произошло 12 сентября. Пенсионер из Москвы ехал на отдых на поезде Санкт-Петербург – Адлер. На вокзале Краснодар-1 поезд стоял пять минут, в это время мужчина решил купить мороженое. Когда он возвращался в вагон, состав уже тронулся и москвич попытался запрыгнуть на подножку, но не сумел и начал проваливаться в зазор между платформой и поездом. К счастью, это заметили сотрудники транспортной полиции. Совершив забег, они буквально вытащили мужчину из-под колёс.



Пострадавшего доставили в травмпункт, где ему обработали рану на ноге. От более серьёзных последствий его спасла внимательность и оперативность сотрудников полиции.

