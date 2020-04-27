Полицейские скрутили гулявшего с псом москвича и его супругу

Правоохранители жестко задержали москвича, который гулял с собакой, а также его жену. ЧП произошло на улице Лестева.
Уточняется, что сперва полицейские скрутили супругу мужчины и усадили ее в машину. Затем очередь дошла до самого москвича. Он оказал сопротивление, после чего, как сообщают Вести, стражи порядка применили газовый баллончик, а затем «повязали» непокорного нарушителя самоизоляции.
По факту произошедшего ведется проверка. Есть информация, что на задержанных заведены административные протоколы.
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