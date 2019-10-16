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Покупателей жестоко избили в алкомаркете

В Красноярском крае в одном из алкомаркетов группа мужчин жестоко избила двух покупателей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Одного из мужчин били палкой, по данным РЕН ТВ, черенком от лопаты. Избиение продолжалось после того, как пострадавший упал на пол и лежал, уже не пытаясь защититься. Его товарища в этот момент также избивали.

Сообщается, что один из нападавших задержан. Он рассказал, что пострадавшие как-то оскорбили его друзей, но как, он не помнит, так как был пьян.

Примечательно, что никто из избитых за помощью к врачам не обращался.

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