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Покупатель в магазине откусил ухо мужчине

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В Москве, в магазине «Пятёрочка» покупатель откусил ухо 26-летнему молодому человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошёл в магазине на улице Лихоборские Бугры. После произошедшего нападавший скрылся.

РИА Новости сообщает, что началось все с конфликта между одним из посетителей и охранником. В разборку вмешался пострадавший и в итоге лишился части уха. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. 

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