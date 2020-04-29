Покупатель в магазине откусил ухо мужчине

В Москве, в магазине «Пятёрочка» покупатель откусил ухо 26-летнему молодому человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, инцидент произошёл в магазине на улице Лихоборские Бугры. После произошедшего нападавший скрылся.
РИА Новости сообщает, что началось все с конфликта между одним из посетителей и охранником. В разборку вмешался пострадавший и в итоге лишился части уха.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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