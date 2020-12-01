Покупатель искромсал охранника ТЦ из-за замечания о маске

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о нападении с ножом на охранника магазина «Декатлон» в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Появилось видео с места трагедии.

Инцидент произошел вечером 28 ноября. Сообщается, что охранник на самокате подъехал к компании молодых людей и сделал им замечание из-за отсутствия маски. Это вызвало недовольство у покупателей.

Один из мужчин предложил охраннику выйти «один на один». В какой-то момент злоумышленник достал нож и ранил охранника в ногу, руку и в спину. После этого он попробовал сбежать, однако его поймали другие сотрудники ТЦ.

Жертва находится в реанимации.