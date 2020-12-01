Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Покупатель искромсал охранника ТЦ из-за замечания о маске

Никита Брыкин

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о нападении с ножом на охранника магазина «Декатлон» в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Появилось видео с места трагедии.

Инцидент произошел вечером 28 ноября. Сообщается, что охранник на самокате подъехал к компании молодых людей и сделал им замечание из-за отсутствия маски. Это вызвало недовольство у покупателей.

Один из мужчин предложил охраннику выйти «один на один». В какой-то момент злоумышленник достал нож и ранил охранника в ногу, руку и в спину. После этого он попробовал сбежать, однако его поймали другие сотрудники ТЦ.

Жертва находится в реанимации.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Возбуждено дело против сестры волгоградца, убившего человека из-за ссоры в чате

Возбуждено уголовное дело против женщины, чей брат насмерть забил волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в чате, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Подстрекательнице из смертельного родительского чата предъявили обвинение

В Волгограде следствие выдвинуло обвинение супругам Анне Мелконян и Арману Смбатяну, которые участвовали в перепалке в школьном чате, в результате которого скончался...
Узнать больше
Новости мира

Учитель открыл стрельбу по напавшему на него школьнику

Учителю лицея №2 города Нальчика пришлось отстреливаться во время нападения на него 9-классника с товарищами. Сейчас он находится в реанимации. Об этом...
Узнать больше
Новости мира

Мать-алкоголичка заперла на 5 дней маленького сына без света и еды и ушла пить

В Москве соседи нашли ребенка, который выкрикивал из окна дома на Новоорловской улице мольбы о помощи, пишет портал «Readovka».
Узнать больше
Новости мира

Педофил в женской одежде изнасиловал первоклассника в Уфе

Правоохранительные органы задержали 22-летнего Константина Силантьева, который изнасиловал школьника на лестничной площадке подъезда одного из домов в Демском районе Уфы, пишет «Kazan...
Узнать больше
Новости мира

Жена подговорила полицейских подбросить мужу наркотики, чтобы избавиться от него

В Волгограде женщина решила отомстить супругу за скандалы и драки. Для этого она обратилась к знакомым из полиции, чтобы те подкинули мужчине...
Узнать больше
Новости мира

На Кубани пенсионер жестоко расправился с семьей из-за наследства

Пенсионер, учинивший жуткую расправу над женой и ее сыном, сейчас объясняется перед следователями. Инцидент произошел ранним утром 25 ноября в станице Павловской...
Узнать больше
Новости мира

В Татарстане полицейский держал в рабстве мужчину

Прокурор требует 14 лет колонии строгого режима для экс-сотрудника полиции Динара Гафиятова в Татарстане, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением...
Узнать больше
Новости мира

В Самарской области химики-самоучки наварили наркотиков на 19,5 миллиона рублей

Присяжные признали виновными по всем статьям Дениса Филиппова и Эрика Маргаряна из небольшого города Отрадный под Самарой, которые изготовили более 14 кг...
Узнать больше
Новости мира

Отец без повода истязал своего сына на протяжении многих месяцев

В Приморском крае вынесен приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в систематическом истязании своего 13-летнего сына в одном из местных сел, пишет...
Узнать больше
Новости мира

Россиянин попытался задушить беременную от него 14-летнюю школьницу

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Азнакаевского района в Татарстане, которого признали виновным в покушении на убийство беременной от него 14-летней школьницы. Об...
Узнать больше
Новости мира

Ребенок одним ударом убил старшего брата на детской площадке

В Москве возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 10-летнего мальчика на детской площадке. Об этом стало известно...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+