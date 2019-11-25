Показаны первые снимки самого мощного в мире планшета на Android

25 ноября компания Huawei провела анонс для соперника iPad Prо, который работает на основе нового чипа Kirin 990. Планшет называется Huawei MateBook Pro. Его показали на фотографиях в Сети.

У девайса 10,8-дюймовый экран (разрешение 2К). За автономность отвечает батарея на 7250 мАч. Устройство поддерживает беспроводную и обратную зарядку. На планшет поставили 4 динамика фирмы Harman/Kardon и 5 микрофонов.

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В оснащение Huawei MateBook Pro включили брендовый стилус Huawei M-Pencil. Данный гаджет может различить более 4000 разных нажатий, сообщает Ферра.

Фото: Ферра