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Поиск тел в доме пенсионера-убийцы в Сибири попал на видео

Никита Брыкин

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Телеканал РЕН ТВ поделился видео ведения настоящих раскопов с помощью экскаватора около дома пенсионера из села Северное Новосибирской области.

Его подозревают в жестоких серийных убийствах, причем мясо жертв пенсионер, предположительно, употреблял в пищу.

Тела трех человек нашли в доме, в котором он жил. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что число жертв пенсионера-каннибала может значительно увеличиться после раскопок.

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