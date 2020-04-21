Поиск тел в доме пенсионера-убийцы в Сибири попал на видео

Телеканал РЕН ТВ поделился видео ведения настоящих раскопов с помощью экскаватора около дома пенсионера из села Северное Новосибирской области.
Его подозревают в жестоких серийных убийствах, причем мясо жертв пенсионер, предположительно, употреблял в пищу.
Тела трех человек нашли в доме, в котором он жил. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что число жертв пенсионера-каннибала может значительно увеличиться после раскопок.
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