Погибшая в детсаду девочка задыхалась на горке 9 с половиной минут

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Погибшая в детском саду Петербурга 3-летняя девочка висела на горке, задыхаясь, на протяжении 9 минут 27 секунд. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на следователей.

Трагедия произошла 26 марта в Калининском районе. Сообщается, что ребенок застрял головой между перегородками на горке. По версии следствия, воспитатель в это время отвлекалась на посторонние занятия.

Девочка не могла самостоятельно освободиться. Получив тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, она скончалась. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнения профессиональных обязанностей.

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