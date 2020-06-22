Погибла известный блогер Настя Тропи

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21 июня погибла популярный инстаграм-блогер Анастасия Тропицель. Ей было 18 лет.

Вести свой блог девушка начала в 12 лет. В 15 заработала первый миллион. Писала о путешествиях, о своём внутреннем мире, откровенно делилась с фоловерами о том, что волнует молодых людей, таких же, как и она.

Трагедия произошла на острове Бали. Настя попала в ДТП — не справилась с управлением арендованного байка. Сначала произошло столкновение с мотоциклом приятеля девушки, а потом её байк улетел в отбойник трассы. От этого манёвра девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас в блоге девушки размещено фото горящей свечи. Подписчики выражают соболезнования в связи с непоправимой утратой.