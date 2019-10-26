Погиб сам и погубил другого: смертельное ДТП в ЯНАО

Поздним вечером 25 октября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа водитель иномарки Nissan Teana устроил смертельное лобовое ДТП. Авария случилась неподалеку от Тарко-Сале примерно в 23:30.

По предварительной информации, водитель седана Nissan Teana совершил выезд на полосу для встречных автомобилей, где протаранил произошло Mercedes. В результате сильнейшего удара смертельные травмы получил виновник ДТП и пассажир немецкой иномарки. Они умерли на месте происшествия до прибытия медиков.

Водителя Mercedes срочно доставили в медучреждение с разными повреждениями. По факту ЧП ведется проверка, сообщают Вести Ямал.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО