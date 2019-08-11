Поезд сбил сидящего на железной дороге мужчину в Краснодаре

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства травмирования человека на железной дороге. Инцидент произошел в субботу, 10 августа, в Краснодаре.

Сообщается, что поезд следовал из Адлера в Иркутск. При приближении к станции Витаминкомбинат машинист заметил на железнодорожных путях сидящего мужчину. Несмотря на применение экстренного торможения, ему не удалось избежать столкновения, пишет Регион Online.

Отметим, что он получил травмы и сейчас находится в больнице. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего.