Поезд обезглавил девушку на глазах у бойфренда

27 октября на территории поселка Шушары в Санкт-Петербурге жуткая смерть нашла 26-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает Экспресс Газета.

В паблике «Плохие новости 18+» в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что молодая пара решила поискать адреналина в выходной день, вечером. Погибшая вместе со своим бойфрендом заскучали, прогуливаясь по поселку. При этом они употребляли спиртное. Дойдя до железной дороги, влюбленные заметили стоявший на путях поезд. Петербуржцы решили пролезть под вагонами.

Когда 26-летняя девушка совершала опасное действие, состав тронулся. Многотонное средство передвижения обезглавило петербурженку на глазах у возлюбленного. Сообщается, что молодой человек находится в сильном шоке от ЧП. Он нуждался в помощи специалистов-психологов.