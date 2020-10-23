Поезд насмерть сбил трех детей в Вологодской области

В Грязовецком районе Вологодской области под колесами поезда погибли две 14-летние девочки и их 15-летний приятель, пишет портал «Вести».

Инцидент произошел поздно вечером 22 октября на станции Вохтога. По предварительным данным, подростки пытались перебежать пути перед приближающимся поездом Челябинск – Санкт-Петербург.

Состав двигался на высокой скорости, так что машинисту не хватило времени, чтобы затормозить, когда он заметил людей. В результате пострадавшие получили смертельные травмы и скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.