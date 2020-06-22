Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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Учёные из Ирана выяснили, что люди со второй группой крови чаще других умирают от осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее такие же данные получили исследователи из Китая и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Все исследователи выяснили, что люди со второй группой крови хуже других переносят COVID-19. Следом по числу летальных исходов идут третья и четвёртая группы крови, а наименее уязвимы к коронавирусу люди с первой группой.

Ранее о том, что люди со второй группой чаще болеют коронавирусной инфекцией говорила и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. При этом она допускала, что это связано с тем, что эта группа крови самая распространенная.