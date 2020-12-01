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Подстрекательнице из смертельного родительского чата предъявили обвинение

Никита Брыкин

В Волгограде следствие выдвинуло обвинение супругам Анне Мелконян и Арману Смбатяну, которые участвовали в перепалке в школьном чате, в результате которого скончался Роман Гребенюк, пишет «МК».

Пару обвиняют в подстрекательстве и пособничестве преступления. Мужчину арестовали до 24 января, женщину оставили под домашним арестом. Ранее арестовали брата Анны Мелконян, который нанес смертельную травму Роману.

Ранее сообщалось, что трагедия разыгралась того, как девушка посчитала, что мужчина оскорбил ее. В итоге в их конфликт вмешался брат Анны, который проломил обидчику голову.

Подчеркивается, что брату Анны грозит до 12 лет лишения свободы. Подстрекателям может грозить от 6 лет лишения свободы.

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